Bybit hebt den jährlichen Handelswettbewerb World Series of Trading (WSOT) 2021 mit Rekordpreispool in Höhe von 7,5 Mio. US-Dollar auf die nächste Stufe - 4,9 x größerer Preispool als letztes Jahr mit bis zu 7,5 Mio. USDT & NFT zusätzlich - Größte WSOT-Spende an UNICEF mit 400.000 US-Dollar in BTC

SINGAPUR - Media OutReach - 16. August 2021 - Die Sommerspiele des Kryptohandels sind zurück. Die Registrierung für die World Series of Trading (WSOT) 2021, veranstaltet von der Kryptowährungsbörse Bybit, startet am 18. August. Die diesjährige Ausgabe verspricht erneut das größte Kryptohandelsturnier der Welt zu werden. Der Preispool der WSOT 2021 steigt auf beispiellose 7,5 Millionen USDT, plus einem Bonustrack mit WSOT NFT-Sammelobjekten und zusätzlichen USDT, wie Bybit heute bekanntgab. "Die WSOT kehrt wie versprochen größer und besser zurück", erklärte Ben Zhou, Mitbegründer und CEO von Bybit. "Wir wollen herausragende Leistungen und Wettbewerbsgeist würdigen sowie die positiven Einflüsse der Kryptowährung auf unser tägliches Leben hervorheben - verbesserte finanzielle Bildung, gefördertes Interesse an Technologien und das Aufzeigen von Möglichkeiten, wie wir eine Kraft für Veränderungen sein und der Gesellschaft etwas zurückgeben können." Das Flaggschiff-Handelsereignis von Bybit, einer der beliebtesten Kryptobörsen der Welt, zog im vergangenen Jahr über 12.000 Teilnehmer an. Die siegreichen Teams und Einzelpersonen aus 135 Gruppen und 2.128 Einzelkandidaten nahmen im Jahr 2020 Preise in Höhe von 1,27 Millionen US-Dollar mit nach Hause. Alle Augen auf den Preis Mit einem Preispool von bis zu 6.000.000 USDT für Teams und bis zu 1.500.000 USDT im Einzelwettbewerb soll die WSOT 2021 das Ereignis des Jahres für Kryptohändler auf der ganzen Welt werden. "Bybit ist nach wie vor beeindruckt von der überwältigenden Unterstützung durch die globale Krypto-Community. Als Reaktion darauf haben wir in den letzten 12 Monaten hart gearbeitet, um das Wettbewerbserlebnis mit dem bisher größten Preispool auf die nächste Stufe zu heben", so Zhou. Die WSOT 2020 war der erste Kryptohandelswettbewerb des Traders junki84. Der Teilnehmer testete seine Handelsstrategie aus und beendete den Wettbewerb mit sagenhaften 5.242,02 % in der individuellen G&V (%). Ebenso beeindruckend war Trader SalsaTekila, der mit einer individuellen G&V (%) von 3.956,56 % den zweiten Platz belegte. Mit höheren Prämien und mehr Teilnehmern wird der Wettbewerb in diesem Jahr voraussichtlich noch intensiver sein. "Wir sind dankbar für die Möglichkeit, den weltbesten Händlern eine Plattform zu bieten, auf der sie ihrem Anspruch gerecht werden können. Ihre Leistungen waren etwas, das sich sehen lassen kann. Und ihr Können und ihre Leidenschaft verkörpern alles, worum es bei der Kryptowährung geht: ein faires, transparentes und offenes Umfeld zu schaffen, in dem jeder Einzelne sein Bestes geben kann", meinte Zhou. Die WSOT 2021 steht allen Händlern weltweit offen, bei denen Bybit-Dienste verfügbar sind. Die Teilnehmer können sich zu einer Gruppe zusammenschließen oder allein spielen, um in den Genuss von Vergünstigungen, Ermäßigungen oder dem Erlass von Handelsgebühren zu kommen und die Chance auf mehr als 1.000 NFTs und 40.000 USDT Bonus in der Verlosung zu haben. Unterstützung für eine bessere Zukunft Im Jahr 2020 spendete Bybit aus dem Preispool der WSOT 10 BTC im Marktwert von über 100.000 US-Dollar an UNICEF1 für ihre Hilfsmaßnahmen in der Pandemie. Auch ein Jahr später ist COVID-19 nach wie vor eine weltweite Krise, die insbesondere den Zugang von Kindern zu Bildung beeinträchtigt und ihr langfristiges Wohlergehen bedroht. Bybit hat seine Spende in diesem Jahr auf 400.000 US-Dollar in BTC vervierfacht, um UNICEF in ihren Bemühungen zu unterstützen, Mädchen in Vietnam eine MINT-Ausbildung zu ermöglichen und in Ostasien und im Pazifikraum eine qualitativ hochwertige Bildung anzubieten. "Die Welt lernt, mit der anhaltenden Pandemie umzugehen, aber gefährdete Gruppen, die am stärksten betroffen sind, werden oft übersehen. Im Laufe der Jahre hat Bybit das Talent und das Potenzial der Mitglieder der globalen Krypto-Community, unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft, bezeugen können", sagte Igneus Terrenus, Leiter der Kommunikationsabteilung bei Bybit. "Es gibt wirklich keine bessere Investition als in das Wohlergehen von Kindern und ihr Recht auf Bildung. Wir hoffen, dass unsere Spende an UNICEF dazu beitragen wird, das Leben derjenigen, die eines Tages die Zukunft gestalten, zum Besseren zu verändern." ______________________ UNICEF unterstützt keine Unternehmen, Marken, Produkte oder Dienstleistungen. WSOT 2021 Details Die 10-tägige Registrierungsphase beginnt am 18. August um 10 Uhr UTC. Teilnahmeberechtigte Teilnehmer können über einen 20-tägigen Wettbewerbszeitraum vom 28. August bis zum 17. September an zwei Haupttracks teilnehmen und um Bonuspreise, einschließlich NFTs, kämpfen: - BTC & ETH Troop Throwdown: Führen oder schließen Sie sich einer Gruppe von mindestens 10 Mitgliedern an, um einen Preispool von 6 Millionen USDT freizuschalten - Solo Showdown: Einzelne Händler kämpfen um ihren Anteil an 1,5 Millionen USDT an Belohnungen, im Vergleich zu 90.000 USDT im letzten Jahr - +1.000 NFT-Sammelobjekte von 40 Typen und 40.000 USDT als Bonus erwarten die Nutzer in täglichen Verlosungen Lesen Sie die Regeln und melden Sie sich für die WSOT 2021 an: bybit.com/wsot2021 Über WSOT Die World Series of Trading (WSOT) ist ein globaler Wettbewerb für den Handel mit Kryptowährungen, der von Bybit veranstaltet wird, um Wettbewerbsgeist, Fair Play und das Gemeinschaftsgefühl zwischen Kryptoliebhabern aus aller Welt zu fördern. Die WSOT würdigt die positiven Veränderungen, die Kryptowährungen und Technologien in unserm Leben bewirkt haben. Die WSOT bewertet die Teilnehmer nach dem "Gewinn vs. Verlust"-Prozentsatz, sodass Trader unabhängig von ihren finanziellen Mitteln auf Augenhöhe konkurrieren. Über Bybit Bybit ist eine Börse für Kryptowährungen, die im März 2018 gegründet wurde und Krypto-Händlern eine superschnelle Matching-Engine, ausgezeichneten Kundendienst und mehrsprachige Unterstützung liefert. Das Unternehmen bietet Kleinanlegern und institutionellen Kunden weltweit Services im Bereich Onlinehandel und Online-Mining sowie API-Support. Ziel ist es, zur zuverlässigsten Börse für diese neue digitale Vermögensklasse zu werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.bybit.com/



