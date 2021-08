FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Delivery Hero mit Blick auf den Verkauf der Südkorea-Tochter Yogiyo auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Der vom deutschen Essenslieferdienst erzielte Preis liege unter der zunächst von der Presse berichteten möglichen Bewertung, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings seien die ursprünglichen Erwartungen angesichts des langen Verkaufsprozesses zuletzt schon gesunken./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2021 / 09:25 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2E4K43

