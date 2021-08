Wien (www.fondscheck.de) - Aleksandra Njagulj ist zur Leiterin ESG der weltweiten Immobilienaktivitäten der DWS ernannt worden, so die Experten von "FONDS professionell".Sie werde von London aus dafür sorgen, das Immobilienportfolio der DWS weiter ESG-konform zu gestalten.Njagulj wechsele von der Investmentsparte des Immobiliendienstleisters CBRE, wo sie in vergleichbarer Position für die Entwicklung und Kommunikation von globalen Nachhaltigkeitsprioritäten und -strategien verantwortlich gewesen sei. Neben anderen Preisen, die sie bereits erhalten habe, sei sie für ein ESG-Programm, das sie für CBRE entwickelt und umgesetzt habe, mit dem britischen "edie 2020 Sustainability Leaders Award" als Investor des Jahres ausgezeichnet worden. Njagulj sei Architektin und habe einen Master-Abschluss in Architekturdesign und einen weiteren Sustainability Leadership. (News vom 16.08.2021) (17.08.2021/fc/n/p) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...