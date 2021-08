Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Dow Jones und der S&P 500 markierten gestern neue Rekordstände. Lange Zeit hat es während des Handels aber nicht danach ausgesehen. Die Indizes waren mit Verlusten in den Tag gestartet. Der Dow legte im Laufe des Tages um rund 400 Punkte zu. Bei den Einzelthemen geht es heute um Home Depot, Disney, BioNTech, Roblox, Walmart, Coupang, Mercadolibre, Amazon und Didi Global. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.