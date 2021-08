China ist der wichtigste Automarkt der Welt. Jedes Jahr werden im Reich der Mitte rund 20 Millionen neue Autos verkauft. Zum Vergleich: In Deutschland sind es pro Jahr rund drei Millionen neu verkaufte Autos. Für VW ist China, wenn man so will, die Achillesferse.Volkswagen kommt in China nicht richtig in die Gänge. Die Verkaufszahlen der Elektroautos ID.4 und ID.6 blieben zuletzt weit hinter den Erwartungen zurück. Keine guten News für VW. Schließlich ist China für den Konzern der wichtigste Absatzmarkt ...

