DGAP-News: splendid medien AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

splendid medien AG: Splendid Medien AG baut Video-on-Demand Geschäft weiter aus



17.08.2021 / 16:01

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Splendid Medien AG baut Video-on-Demand Geschäft weiter aus - Splendid-Tochter Videociety übernimmt den Kundenstamm des maxdome-Store - VoD-Geschäft soll durch selektive Akquisitionen weiter wachsen Köln, den 17. August 2021. Die Videociety GmbH, eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Splendid Medien AG (WKN 727950, ISIN DE0007279507), hat mit der Joyn GmbH, München, einen Kaufvertrag über das transaktionale Geschäft des maxdome Store abgeschlossen. Videociety übernimmt zum 1.10.2021 unter anderem den Kundenstamm sowie IP-Rechte und laufende Lizenzverträge der Plattform. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Volumen der Transaktion hat keinen Einfluss auf die aktuelle Umsatz- und Ergebnisprognose der Splendid Gruppe. Die Splendid Gruppe erwartet für das Geschäftsjahr 2021 weiterhin einen Konzernumsatz unterhalb des Vorjahres (2020: EUR 43,5 Mio.) und ein Konzern-EBIT in einer Bandbreite von EUR 2,5 Mio. bis EUR 3,0 Mio. (2020: EUR 1,6 Mio.). Mit der Übernahme will die Splendid Gruppe ihr VoD-Geschäft weiter ausbauen. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete die Splendid Gruppe einen Umsatz von EUR 8,9 Mio. mit VoD-Angeboten (TVoD und EST). "Im Markt registrieren wir eine zunehmende Übersättigung von Streaming-Abo-Angeboten", erläutert Dr. Dirk Schweitzer, CEO der Splendid Medien AG. "Deshalb sehen wir jetzt eine Marktchance, unser Video-on-Demand-Portfolio mit selektiven Akquisitionen zu stärken. Viele Kunden möchten schnell und einfach einzelne Filme oder Sendungen abrufen können, ohne gleich ein Abo abschließen zu müssen. Genau diese Zielgruppe können wir mit unserem Angebot erreichen." maxdome als starke VoD-Marke bleibt erhalten Die Splendid Gruppe wird das VoD-Angebot von maxdome unter gleichem Markennamen weiterführen. Nutzer werden auf Basis der umfangreichen Filmbibliothek und Lizenzvereinbarungen der Splendid Gruppe perspektivisch von einem noch breiteren Filmangebot profitieren. Videociety und meinVoD - VoD-Angebot für B2C und B2B Die Splendid-Tochter Videociety GmbH betreibt eine Video-on-Demand-Plattform für Endkunden und bietet darüber hinaus VoD-Plattform-Lösungen mit umfassenden Serviceleistungen für Geschäftskunden. Unter der Videociety-Marke "meinVoD" stellt das Unternehmen Geschäftskunden aus unterschiedlichen Branchen (z.B. Telekommunikation, Industrie, Handel) ein VoD-Plattformkonzept zur Verfügung, das den B2B-Kunden ein Leistungsspektrum von Content, Entwicklung, Betrieb und Portalmanagement für deren Endkunden bietet. Dieses umfassende Dienstleistungsportfolio wird beispielsweise seit mehreren Jahren für "freenet Video", das VoD-Portal der freenet Group (www.freenet-video.de), bereitgestellt. Über Splendid

Die Splendid Medien AG ist ein mittelständisch geprägter, integrierter Medienkonzern, der vorwiegend im deutschsprachigen Europa und in den Benelux-Ländern agiert. Die Gruppe vermarktet Filme und Unterhaltungsprogramme im Kino, Home Entertainment und im Fernsehen/SVoD, produziert TV-Programme und Filme und erbringt umfangreiche Dienstleistungen für die Film- und Fernsehindustrie mit Schwerpunkten bei der Digitalisierung und Synchronisation. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete die Splendid Gruppe einen Konzernumsatz von EUR 43,5 Mio. und ein Konzern-EBIT von EUR 1,6 Mio.



Weitere Informationen erhalten Sie bei: Splendid Medien AG

Karin Opgenoorth

Lichststr. 25

50825 Köln

Tel.: 0221-95 42 32 99

karin.opgenoorth@splendid-medien.com

www.splendidmedien.com





Kontakt:

Splendid Medien AG

Investor Relations

Karin Opgenoorth

Lichtstr. 25

50825 Köln

Tel.: 0221-95 42 32 99

karin.opgenoorth@splendid-medien.com Kontakt:Splendid Medien AGInvestor RelationsKarin OpgenoorthLichtstr. 2550825 KölnTel.: 0221-95 42 32 99karin.opgenoorth@splendid-medien.com

17.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de