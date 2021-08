Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Varta. Für die seit einigen Tagen schwer unter Druck stehenden Varta-Papiere war die Talfahrt am Montag weitergegangen. Seit Mitte vergangener Woche summiert sich der Verlust damit schon auf mehr als ein Fünftel. Am Freitag hatte ein enttäuschender Halbjahresbericht des Batterieherstellers für Ernüchterung und ein Kursminus von zehn Prozent gesorgt. Nun haben sich auch einige Analysten zu Wort gemeldet. Bei den Verkäufen steht Alibaba im Fokus. Schon seit Monaten fallen die Kurse von Internet-Giganten wie Alibaba. Nun rücken anscheinend die nächsten Geschäftsbereiche ins Visier der chinesischen Behörden. Seit die Behörden in China die heimischen Internetkonzerne an die Kandare genommen haben, vergeht kaum eine Woche ohne neue Nachrichten zu Strafen und strengeren Regeln.