pferdewetten.de AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu pferdewetten.de AG



Unternehmen: pferdewetten.de AG

ISIN: DE000A2YN777



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 17.08.2021

Kursziel: 26,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann



Erfreuliche operative Entwicklung im ersten Halbjahr



pferdewetten.de hat gestern gute H1-Zahlen veröffentlicht und die Jahresziele bestätigt.



Deutliche Steigerung des Brutto- und Nettoumsatzes: Im zweiten Quartal stieg der Brutto- Gaming-Ertrag (GGR) um +15,7% yoy auf 9,2 Mio. Euro (H1/21: +13,9% yoy auf 19,9 Mio. Euro). Daraus resultierte im ersten Halbjahr ein Umsatz i.H.v. 7,9 Mio. Euro (+31,9% yoy). Hinsichtlich der Entwicklung innerhalb der einzelnen Segmente berichtete das Unternehmen lediglich, dass sich der deutlich größere Bereich Pferdewetten 'sehr stark' verbesserte (GGR H1/21: 18,7 Mio. Euro; rd. 94% des Konzern-GGRs). Das Segment Sportwette wurde hingegen von hohen Wettgewinnen der Kunden spürbar beeinträchtigt, sodass der GGR mit 1,1 Mio. Euro hier noch deutlich hinter den Erwartungen des Managements zurückblieb. Die Wetteinsätze lagen jedoch mit rund 14 Mio. Euro im Plan (2021e: 26 Mio. Euro).



Überproportionale Ergebnisverbesserung trotz erhöhter Marketingaktivitäten: Auf Ergebnisebene erreichte pferdewetten.de im ersten Halbjahr ein signifikant verbessertes EBIT i.H.v. 1,6 Mio. Euro (Vj.: 0,1 Mio. Euro). Hierin enthalten sind auch aktivierte Eigenleistungen von 0,6 Mio. Euro, da das Unternehmen in die Erneuerung der Benutzeroberfläche im Segment Pferdewetten investierte. Zudem wurden die Marketingausgaben erhöht, um verstärkt die Sportwetten-Plattform zu bewerben (u.a. mit Video-Clips im Umfeld der EM oder als Sponsoring beim VfL Bochum). So plant der Vorstand im laufenden Jahr sowie in 2022, jeweils 1,0 Mio. Euro zusätzlich für Marketingaktivitäten auszugeben. In H1/21 wurden davon bereits 0,6 Mio. Euro aufgewendet. Mit Blick auf die Segmente wird deutlich, dass die Pferdewette die Corona-Krise sehr gut durchläuft. Hier erzielte das Unternehmen in H1 ein EBIT i.H.v. 4,1 Mio. Euro, was nur leicht unter dem Ergebnisbeitrag des Gesamtjahres 2020 liegt (4,5 Mio. Euro). Der noch im Aufbau befindliche Bereich Sportwette wies ein EBIT von -2,5 Mio. Euro aus (FY 2020: -1,9 Mio. Euro; 2021e: -2,4 Mio. Euro). Hintergrund des schwächeren Ergebnisses sind hier primär die gestiegenen Ausgaben für Brandmarketing (vgl. Comment vom 08.07.) sowie hohe Wettgewinne der Kunden.

Jahresziele bestätigt: Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand unverändert eine Steigerung der Erlöse im niedrigen zweistelligen Prozentbereich sowie trotz erhöhter Marketingausgaben ein EBIT zwischen 3,0 und 4,0 Mio. Euro. In Anbetracht der soliden operativen Entwicklung in H1 halten wir dies auch nach wie vor für gut erreichbar. Unsere Prognosen sinken u.a. aufgrund leicht erhöhter Abschreibungsannahmen. Kritischer betrachten wir die Entwicklung abseits des regulierten Marktes, wozu das Management im Rahmen des Earnings Calls ein durchaus düsteres Bild skizzierte. Es scheint als seien aktuell insgesamt rund 450 Anbieter im Bereich der Sportwette in Deutschland aktiv. Erschreckend ist, dass davon jedoch nur ca. 30 über eine Lizenz verfügen und somit mehr als 400 illegale Anbieter dem Schwarzmarkt zuzuordnen sind. Die hieraus resultierende Wettbewerbsverzerrung schadet temporär auch pferdewetten.de.



Fazit: pfedewetten.de hat eine erfreuliche operative Entwicklung gezeigt, die sich u.E. trotz der Unwägbarkeiten im regulatorischen Umfeld in den nächsten Monaten fortsetzen dürfte. Nach Fortschreibung unseres DCF-Modells bestätigen wir trotz leichter Prognoseanpassungen unser Kursziel von 26,00 Euro sowie die Kaufempfehlung.







