Lars Müller ist ein Serienunternehmer. Und dabei ist der gebürtige Allgäuer gerade mal 31 Jahre alt. Seit 2015 ist er in der Cannabis-Szene ziemlich erfolgreich unterwegs. Durch die Eingliederung der von ihm gegründeten Solidmind Group GmbH in die SynBiotic SE wurde er zugleich zum CEO letztgenannter. Eine Notiz an der Börse gab's noch oben drauf.DER AKTIONÄR: Herr Müller, wie sind Sie eigentlich grundsätzlich zum Thema Cannabis gekommen?Lars Müller: Mit 14 oder 15 war ich bereits unternehmerisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...