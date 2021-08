(shareribs.com) Washington 17.08.2021 - In vielen US-Bundesstaaten entwickelt sich die Nachfrage nach Cannabis weiterhin sehr stark. Die jüngsten Zahlen für Juli zeigen in einigen Bundesstaaten einen Rekordabsatz. Die US-Bundesstaaten, die Cannabis in den vergangenen zwei Jahren legalisiert haben, verzeichnen teils eine enorm hohe Nachfrage nach Cannabis. So ist im Bundesstaat Illinois im Juli ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...