DJ Fitch bestätigt "BBB+"-Rating für Dt. Telekom - Ausblick stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--Fitch Ratings hat das langfristige Emittentenausfallrating der Deutschen Telekom AG mit "BBB+" bestätigt. Der langfristige Ausblick sei stabil.

Laut Mitteilung spiegeln die Ratings die führende Position des Konzerns auf dem heimischen Markt und ein diversifiziertes Portfolio internationaler Assets wider, zu denen auch T-Mobile US (BBB-/stabil) gehört, der dritt- und zweitgrößte Mobilfunkbetreiber in den USA nach Umsatz bzw. Kundenzahl.

Deutsche Telekom sei innerhalb ihres "BBB+"-Ratings komfortabel positioniert und verfüge über einen moderaten Verschuldungsspielraum. Das EBITDA-Wachstum auf dem Heimatmarkt und in Europa dürfte die Auswirkungen höherer Investitionen in den Ausbau von Glasfaser- und 5G-Netzen auf den freien Cashflow verringern, so Fitch.

August 17, 2021

