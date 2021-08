Gold nach Flash-Crash wieder auf Erholungskurs - Kostenloses Webinar: Wichtige Trends an den Rohstoffmärkten - Wie Sie diese erkennen und nutzen können

Werbung



Ein Kurssturz von über 80 USD binnen weniger Minuten beschäftigte in der vergangenen Handelswoche die Goldmärkte. Doch seitdem befindet sich das Edelmetall wieder auf Erholungskurs und nähert sich den 1.800 USD an. Darüber hinaus stellen wir in unserem morgigen kostenlosen Webinar die aktuellen Trends an den Rohstoffmärkten vor und zeigen Ihnen, wie Sie diese erkennen und nutzen können.



Der August scheint für das Edelmetall Gold einer der volatileren Monate zu werden. Dies lässt sich zumindest nach den ersten zwei Wochen des Monats bilanzieren. Denn, nachdem der Rohstoff zu Beginn des Augusts noch bei über 1.800 USD notierte, lag der Wert zeitweise bei unter 1.700 USD und damit auf dem tiefsten Stand seit März des Jahres. Den Höhepunkt der vergangenen zwei Handelswochen markierte dabei der "Flash Crash" am 09.08.2021. Ausgelöst von außergewöhnlich hohen Verkaufsorders rauschte das Edelmetall an den Rohstoffmärkten zur Nacht zum Montag binnen weniger als vier Minuten um rund 80 USD in die Tiefe. Doch nach dem rapiden Wertverlust erholte sich der als sonst "sicherer Hafen" geltende Rohstoff und etablierte sich wieder im Bereich zwischen 1.750 und 1.800 USD.

Laut Jörg Scherer, Leiter der Technischen Analyse bei HSBC Deutschland, kann durch die Bildung eines sogenannten Hammers wieder Licht am Ende des Tunnels gesehen werden, da somit der Grundstein für ein Wiedersehen mit dem nächsten Barrienbündel bei 1.800 USD gelegt wurde. Denn der Hochpunkt des charttechnischen Umkehrmusters bei 1.780 USD konnte sowohl die Hürden aus den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten der letzten 16 Monate bei 1.760 USD sowie dem Fibonacci-Level bei 1.761 USD überschreiten. Lesen Sie hier die vollständige Ausgabe des Daily-Trading-Newsletters!





Neben dem gelben Edelmetall sind derzeit noch weitere wichtige Trends an den Rohstoffmärkten zu beobachten. Welche diese sind und wie Anleger sie erkennen und nutzen können, erklärt Ihnen unser Referent Julius Weiß am morgigen Mittwoch in einem kostenlosen Webinar.



Darüber hinaus werden folgende Fragen beantwortet:

Wie funktioniert der Handel an den Terminmärkten?

Wieso weichen die Preise an den Terminbörsen von den Preisen am Kassamarkt ab?

Welche Rohstoffe bietet HSBC als Basiswerte an?

Welche Trends gibt es in den Rohstoffmärkten?

Und mit welchen Hebelprodukten können Sie an der Rohstoffentwicklung partizipieren?

Das Webinar beginnt morgen Abend, Mittwoch , den 18.08.2021 um 18:30 Uhr . Hier geht's zum Webinar!



Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?