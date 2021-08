It's "Brune-Time" - und diesmal geht es um Neuemissionen, denn das Jahr 2021 könnte zu einem Boom-Jahr in Sachen IPO werden, der Corona-Krise zum Trotz. Klaus Brune von Platow Börse nimmt den Börsengang von Apontis Pharma und den von Vantage Towers unter die Lupe. Und Martin Kerscher fragt auch nach, was aus seiner Empfehlung von vor einem halben Jahr geworden ist, damals war Brune ganz angetan von Cliq Digital. . Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://www.youtube.com/c/wallstreetonlineTV?subconfirmation=1 - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: Instagram: https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag