An der Börse ist es langfristig immer wichtig, eine richtige Balance zu finden. Dazu gehört die richtige Depotauswahl ebenso dazu wie ein passender Anlage-Horizont und antizyklisches Denken und Handeln. Schnäppchen-Kurse bekommt man nicht auf dem Silber-Tablett serviert, sondern stets nur in einem Umfeld extrem negativer Nachrichten. Daher ist es immer wichtig, über den Tellerrand hinaus zu blicken. Besondere Chancen bieten sich derzeit aus unserer Sicht weiterhin bei den großen China-IT-Aktien an, die heute erneut unter Abgabedruck stehen. Ebenfalls aussichtsreich erscheinen aktuell auch wieder Varta und CureVac, während Apple losgelöst von allen und allem ein neues Allzeithoch markiert hat. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.