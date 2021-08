obwohl in vielen Staaten Europas mit der Lockerung von Shutdown-Maßnahmen gerade erst die breite, alle Segmente umfassende wirtschaftliche Erholung begonnen hat, verliert das Wachstumstempo weltweit an Dynamik. Trotz der anhaltend hohen Nachfrage wird die Industrie weiterhin von Engpässen und damit Lieferverzögerungen sowie erheblichen Kostensteigerungen für Logistik, Vorleistungsgüter und einige Rohstoffe ausgebremst. Entsprechend gaben im Juli einige Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe nach, wenngleich sie überwiegend eine dynamische Expansion der Produktion in den kommenden Monaten erwarten lassen. Vor allem in China, ...

