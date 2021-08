Nach einem schwachen Auftakt am Dienstag bekommt der DAX im Laufe des Tages noch die Kurve. Für mehr als das Auswetzen der Verluste im frühen Handel reicht es am Ende aber nicht. Ein ähnliches Bild zeichnete sich auch beim MDAX. Bei den mittelgroßen Werten war am Dienstag vor allem die Varta-Aktie gefragt.Der DAX kam am Dienstag bei 15.921 Punkten und einem Mini-Minus von 0,02 Prozent ins Ziel. Wie schon am Montag dominierten auch am zweiten Handelstag der Woche die roten Vorzeichen.Und wieder waren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...