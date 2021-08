Die Auswirkungen dieser Normalisierung würden sich in einer steileren Zinskurve, einem steigenden Dollar und in Stilrotationen, ausgelöst durch das Taper Tantrum, niederschlagen. Ziemlich genau das ist auch passiert. Wir sind der Meinung, dass Schwellenländeraktien immer noch die Nachzügler im Investment Grade-Bereich sind und Value, Wachstum und Rendite versprechen. In Zukunft werden sie viel mehr Potenzial haben. Aber: Diversifizierung ist entscheidend. Denn in der Vergangenheit hat es sehr viele Value/Wachstums-Rotationen gegeben, fast monatlich, zusammen mit Verschiebungen bei Large Caps/Small Caps sowie ...

