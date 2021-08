DJ BDEW warnt vor zweigeteiltem Markt für Ladestationen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hat mit Blick auf die vom Bund geplante Ausschreibung zum Aufbau eines Netzes von 1.000 öffentlichen Schnellladestandorten für Elektroautos vor negativen Wettbewerbswirkungen gewarnt. "Aus unserer Sicht ist es zentral, dass wir durch das Programm keinen zweigeteilten Markt erhalten: Auf der einen Seite ein subventioniertes, preisreguliertes Ladeinfrastrukturnetz und auf der anderen Seite eine bestehende Ladeinfrastruktur, die sich nun durch das Deutschlandnetz nicht mehr wirtschaftlich betreiben lässt", erklärte die Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, Kerstin Andreae.

Angesichts der steigenden Zahl von E-Autos auf den Straßen müsse es für Anbieter attraktiv bleiben, Ladesäulen massiv weiter aufzubauen. "Eine durch das Ausschreibungsprogramm künstlich geschaffene mangelnde Wirtschaftlichkeit von Ladesäulen wäre hier kontraproduktiv", warnte sie. Die Ausgestaltung der Ausschreibungen erfordere daher "höchste Sensibilität", damit der parallel stattfindende, marktwirtschaftliche Ausbau nicht ausgebremst werde. Dies betreffe insbesondere die geplante Preisobergrenze von 44 Cent pro Kilowattstunde, "die für Schnellladestationen außerhalb des subventionierten Deutschlandnetzes nicht darstellbar ist". Hier müsse die Politik eine Lösung bieten.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte am Vortag den Startschuss für die Ausschreibung zu Errichtung und Betrieb von gut 1.000 Schnellladestandorten für Elektroautos mit jeweils mehreren Ladepunkten gegeben. Damit soll ein "Deutschlandnetz" aus mehreren Tausend neuen Schnellladepunkten entstehen. Vorgesehen ist laut Scheuers Ministerium eine "atmende" Preisobergrenze von 44 Cent pro kWh. Insgesamt will der Bund für den Aufbau der 1.000 Schnellladestandorte rund 2 Milliarden Euro in die Hand nehmen.

