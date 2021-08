Nahezu unverändert schloss der Deutsche Aktienindex den zweiten Handelstag dieser Woche ab. Die 15.811 hielt erneut, aber auf der Oberseite fehlt die Dynamik. nach der leichten Vorbörse im DAX stand direkt am Morgen erneut ein Test der Tiefs in dieser Woche an. Dabei wurde die 15.850 unterschritten und direkt der große Bereich getestet, welcher über Wochen hinweg als Widerstand im Markt verankert war. Mit 15.811 Punkten war dieser Test erfolgreich. ...

