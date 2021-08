DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE BAHN - Der Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), Claus Weselsky, hat im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn einen längeren Streik als vergangene Woche angekündigt. "Wir werden die Streiks ausweiten", sagte Weselsky der Süddeutschen Zeitung. Arbeitsniederlegungen am Wochenende könne er dabei "nicht ausschließen". Der GDL-Chef stellte auch klar, dass ein neuer Streik länger dauern werde, als der 48-stündige in der vergangenen Woche. "Je länger wir streiken, desto stärker ist die Reaktion der Öffentlichkeit." (Süddeutsche Zeitung)

CERAMTEC - Der traditionsreiche Keramikhersteller Ceramtec bekommt eine neue Eigentümerstruktur. Der Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) wird über eine Tochtergesellschaft 50 Prozent an dem Unternehmen aus dem badenwürttembergischen Plochingen erwerben. Die andere Hälfte verkauft Finanzinvestor BC Partners von seinem Beteiligungsfonds X an den Beteiligungsfonds XI. (Handelsblatt)

CHIPMANGEL - Die Knappheit von Halbleitern wird die Automobilindustrie nach Ansicht von Branchenexperten bis weit ins nächste Jahr begleiten. Allein in diesem Jahr können deshalb nach Schätzungen rund 5 Millionen Autos in der Welt nicht gebaut werden. Ein Grund für die Misere ist, dass sich die Planungszyklen der Halbleiterhersteller und der Autoindustrie erheblich voneinander unterscheiden. Fachleute empfehlen den Fahrzeugherstellern und ihren Zulieferern künftig eine längerfristige Planung, um Engpässe zu vermeiden. Das sei allerdings mit höheren Kosten verbunden, heißt es. (Börsen-Zeitung)

FORD - Wegen Halbleiter-Lieferproblemen muss der Autobauer Ford in Köln erneut seine Produktion runterfahren. Es habe coronabedingte Ausfälle bei einem Halbleiterhersteller in Malaysia gegeben, wodurch es bei einem Türmodul-Zulieferer zu Lieferproblemen gekommen sei, sagte ein Ford-Sprecher. Schon von Anfang Mai bis Mitte Juli hatte die Fiesta-Produktion in Köln wegen Halbleiterproblemen geruht - hierbei ging es um Technik für andere Bauteile. (Automobilwoche)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/err/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2021 00:45 ET (04:45 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.