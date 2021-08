The following instruments on XETRA do have their first trading 18.08.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.08.2021Aktien1 CA55940P1018 Magnet Forensics Inc.2 US31209D1054 Faurecia SE ADR3 US3807872003 Golden Agri-Resources Ltd. ADR4 US8438783073 Southern States Bancshares Inc.5 US42309B2043 Helbiz Inc.6 CA48344L1076 Kalo Gold Corp.7 CA80401L3083 Satellos Bioscience Inc.Anleihen1 USU1468GAF10 Carvana Co.2 US912810TA60 United States of America3 US02406PBB58 American Axle & Manufacturing Inc.4 US529537AA08 Lexington Realty Trust5 USU5521TAK89 MSCI Inc.6 US655844CL04 Norfolk Southern Corp.7 DE000DK01FA5 DekaBank Deutsche Girozentrale8 DE000DK01E57 DekaBank Deutsche Girozentrale9 DE000HLB26V6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 DE000HLB26W4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 DE000HLB26R4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HLB26S2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 DE000HLB25P0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HLB25N5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HLB25L9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 US717081FB45 Pfizer Inc.