Es geht weiter nach oben! Getrieben von einer hohen Nachfrage nach Autos und Autoteilen in den USA sowie nach Chips und Halbleiter-Ausrüstung in China und anderen asiatischen Ländern stieg der Wert der Ausfuhren im Vergleich zum gleichen Vorjahresmonat um 37 %. Damit legten die Exporte Japans im fünften Monat in Folge zu. Analysten hatten allerdings einen höheren Zuwachs erwartet.



