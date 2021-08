Kurz nachdem die K+S-Aktie ein neues Jahreshoch markiert hatte, ging der Kurs auf Tauchstation. Den starken Halbjahreszahlen und der Prognoseanhebung folgte das altbekannte, aber natürlich immer wieder ärgerliche "sell on good news". Zudem gab es gestern eine Meldung, welche sämtliche Branchentitel wie K+S oder Nutrien belastete.Denn gestern kündigte der Bergbauriese Nutrien an, dass man eine riesige Investition zum Aufbau einer Kalimine in Kanada tätigen will. Die Sorge vor einem möglichen Überangebot ...

