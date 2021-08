Das Börsenjahr 2021 steht für steigende Aktienkurse und eine niedrige Volatilität. Nicht nur der DAX bewegt sich auf Rekordniveau, auch in der zweiten und dritten Börsenliga werden immer neue Bestmarken eingestellt. Das weckt die Fantasie der Emittenten - also all jener, die ihr Unternehmen an die Börse bringen wollen. Bereits im ersten Halbjahr haben außergewöhnlich viele Firmen den Sprung aufs Parkett gewagt und auch für die kommenden Monate ist der IPO-Kalender gut gefüllt. Für Klaus Brune vom Platow Verlag ein Zeichen dafür, dass die Wirtschaft lebt. Mit Beate Hoffbauer spricht der Analyst über die aussichtsreichsten Debütanten und die Frischzellenkur, die den DAX in diesem Herbst erwartet, wenn gleich zehn neue Mitglieder dazu kommen