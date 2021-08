ACWI ist ein Kürzel, das viele ETF-Investoren möglicherweise kennen. Grundsätzlich verstecken sich hinter diesen vier Buchstaben die Worte All Country World Index. Wenn der Name Programm ist, könnte das eine globale Alternative zu den gängigen Produkten beispielsweise auf den MSCI World sein. Aber was genau steckt eigentlich hinter einem ETF auf den ACWI-Index? Und steckt vor allem rein quantitativ und qualitativ so viel Globalität in dem Index, wie man anfangs möglicherweise denken könnte. Foolishe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...