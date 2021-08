Am deutschen Aktienmarkt dürften die Anleger zur Wochenmitte erst einmal in Wartestellung verharren. Die Ausbreitung der Coronavirus-Variante Delta und auch geopolitische Risiken nach dem abrupten Machtwechsel in Afghanistan mahnen etwas zur Vorsicht. Schnäppchenjäger könnten allerdings weiter tiefere Kurse zum Einstieg nutzen.Nach zwei Handelstagen mit leichten Verlusten signalisierte der X-Dax als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...