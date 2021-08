Was für ein Krimi an den Aktienmärkten! Zumindest für kurzfristig agierende Trader war der Wochenauftakt sehr spannend und ein Auf und Ab. So fiel der Dow Jones vorgestern mit Beginn des offiziellen US-Handels um 15:30 Uhr (MESZ) in einem relativ hohen Tempo - binnen nur 30 Minuten verlor der Index rund 200 Punkte - in seine Broadening-Formation zurück (siehe roter Pfeil im folgenden Chart). Am Donnerstag vergangener Woche hatte ich dazu geschrieben, dass sich der vorherige Ausbruch nach oben damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...