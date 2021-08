Unterföhring (ots) - Starkes Staffel-Finale: Joko Winterscheidts "Wer stiehlt mir die Show?" glänzt am Dienstag mit sehr guten 14,2 Prozent Marktanteil (14-49 J.) in der Prime Time. ProSieben freut sich auf die dritte Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" 2022.Joko gewinnt das Rätselheft und schenkt Shirin David das CoverShow-Erfinder Joko Winterscheidt gewinnt im Staffel-Finale gegen Herausforderin Palina Rojinski und damit auch das Cover des "Witzigen Rätsel-Karussells", der hauseigenen Rätselzeitschrift der ProSieben-Quizshow.Das Heft, das ab heute in Deutschland, Österreich und der Schweiz überall, wo es Zeitschriften und Zeitungen gibt erhältlich ist, wird jedoch nicht mit dem Titelfoto des Siegers geschmückt sein. Joko überlässt "Wer stiehlt mir die Show"-Herausforderin Shirin David das Cover und schenkt ihr damit "Shirins witziges Rätsel-Karussell". Wieso fehlte Shirin im Staffel-Finale? Die Sängerin hatte sich bei den Proben zu ihrer Show den Knöchel gebrochen und konnte am Dienstag nicht selbst antreten. Stattdessen schickte sie Palina Rojinski gegen Joko ins Rennen.Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 18.08.2021 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4996725