Unterföhring (ots) - Volltreffer für "ran SAT.1 Bundesliga": Mit hervorragenden 12,3 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen führt SAT.1 klar die Quotentabelle an und zieht an der Konkurrenz vorbei. Die Liveübertragung des Supercups zwischen Borussia Dortmund und Bayern München (1:3) erzielt überragende 23,2 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.). Insgesamt schalten 11,16 Millionen Zuschauer ein (Nettoreichweite ab 3 Jahren).



Basis: Marktstandard TV



Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 18.08.2021 (vorläufig gewichtet)



Pressekontakt:



Barbara Stefaner, Communications & PR News, Sports, Factual & Fiction, phone: +49 (0) 89 95 07 - 1128, email: barbara.stefaner@seven.one



Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4996723

PROSIEBENSAT.1-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de