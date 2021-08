++ Europäische Märkte eröffnen unverändert ++ FOMC-Protokoll am Abend ++ Ergebnisberichte von Nvidia, Target und Cisco Systems ++ Trotz deutlicher Gewinne bei den Indizes im asiatisch-pazifischen Raum deuten die Futures-Märkte auf eine flache Eröffnung der europäischen Kassasitzung hin. Die Situation am Devisenmarkt sieht ruhig aus, ohne große Bewegungen bei den wichtigsten Währungspaaren. Rohstoffe steigen. Was die für heute anstehenden Wirtschaftsdaten betrifft, so gibt es einige bemerkenswerte ...

