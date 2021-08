Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Borussia Dortmund. Am Wochenende war der BVB noch erfolgreich in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Gestern verlor man nun jedoch das Supercup-Finale gegen Bayern München. Maximilian Völkl vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.