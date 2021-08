Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die Reaktion der Märkte nach Daten zum Einzelhandel aus den USA. Wir schauen auf die Zahlen von WALMART und HOME DEPOT und schlagen die Brücke zu den Ergebnissen von EINHELL hierzulande. Außerdem im Fokus: Positive Nachrichten vom Werbevermarkter STRÖER

Der DAX zeigt sich heute früh stabil trotz schwacher Wall Street gestern. Diese relative Stärke deutete sich gestern Nachmittag schon an, als die Wall Street deutlich zurückkam und sich das deutsche Börsenbarometer von seinen Tagestiefs erholen konnte und beinahe unverändert aus dem Handel ging.

Die Umsätze in New York waren gestern abermals gering, viele Marktteilnehmer befinden sich weiterhin in der Sommerpause. Die verbliebenen Anleger wissen spürbar nicht so recht, wie sie mit der neuen Situation nach der Berichtssaison umgehen sollen. Die Fakten: Alle Wirtschaftsindikatoren fallen leicht zurück und die Prognosen der Unternehmen waren oftmals zurückhaltend. Einigen Segmenten drohen Rückschläge, was zur Saisonalität passt. Gestern waren die Corona-Gewinner dran, so HOME DEPOT und LOWE'S, die zwei größten Baumärkte. Sie sind ein etablierter Indikator dafür, ob und wie die Amerikaner ihr Geld verwenden. Beide nennen sehr gute Ergebnisse, die sich aber nicht hochrechnen lassen, weil der Vergleichszeitraum das Corona Lockdown-Quartal (Q2 2020) war. Das kostete gestern zwischen - 5 und - 3 %. Wir schauen weiter unten auf die Details. Zunächst aber zu den Quartalszahlen von WALMART. Dem US-Einzelhandelsriesen wird eine ähnliche Indikatorfunktion zugeschrieben, wie den Baumarktketten.

