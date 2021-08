Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nachdem der ITRAXX Senior Financials kurzzeitig unter 53 abgerutscht war, ging es zuletzt wieder etwas aufwärts, so die Analysten der Helaba.Entsprechend gerate das in der Vergangenheit umkämpfte und für die weitere Bewegungsrichtung bedeutsame 54er Level wieder in den Fokus. Ein nachhaltiger Sprung über dieses könnte eine längere Spreadausweitungsphase einleiten. Derzeit sei es aber noch zu früh, ein derartiges Szenario zu unterstellen, die vorhandenen Warnhinweise gelte es jedoch im Hinterkopf zu behalten. Vom Primärmarkt gebe es erneut nichts zu berichten. Noch immer habe sich kein Emittent gezeigt. Je länger dieser Umstand anhalte, desto wahrscheinlicher werde es, dass sich dies ändere, zumal andere Marktsegmente wieder Lebenszeichen aufweisen würden. ...

