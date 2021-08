Nicht nur der DAX eilt von Allzeithoch zu Allzeithoch. Auch der Scale All Share hat gerade wieder einmal ein neues historisches Hoch erklommen. Die Zugpferde kommen aus ganz unterschiedlichen Branchen. 17. August 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Kleinen lassen die Großen weit hinter sich: Um 32 Prozent ist der Index für kleine und mittelgroße Unternehmen Scale All Share seit Jahresanfang gestiegen, der DAX hingegen "nur" um knapp 16 Prozent. Am Freitag war der Scale All Share auf ein neues ...

