Der Aktie des Impfstoffherstellers BioNTech wurden in den letzten Handelstagen gehörig die Flügel gestutzt, um es einmal salopp zu formulieren. Die imposante Kursrally, die nach der Zahlenveröffentlichung des Unternehmens noch einmal Fahrt aufnahm, ging schließlich nahtlos in einen Abverkauf über. Im gestrigen Dienstagshandel (17.08.) zeigte BioNTech nun eine erste stärkere Gegenreaktion. War es das also bereits mit dem Rücksetzer? Die Curevac-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...