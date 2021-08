In der vergangenen Woche gewann das Strategiedepot AKTIEN SPEKULATIV + 0,3 % hinzu, was moderat hinter der Performance des MSCI WORLD (Euro)-Index zurückblieb, der sich um + 0,6 % befestigte. Seit Auflegung des Depots am 26.02.2019 konnte auf Währungsbasis Euro per 15.08. folglich eine Nettoperformance (vor Dividendenzahlungen) von + 88,0 % erzielt werden, womit die Entwicklung des MSCI World (Euro)-Index hochgradig um + 44,1 % übertroffen wurde.Zu den stärksten Kursgewinnern des Strategiedepots AKTIEN SPEKULATIV zählte neben der Aktie des weltführenden ...

