NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BHP Group von 2400 auf 2300 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mit der Abschaffung der doppelten Börsennotierung und der Trennung vom Ölgeschäft vereinfache der Rohstoffkonzern seine Struktur radikal und vollziehe einen tiefgreifenden Wandel, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Entscheidend sei, wie viel Kapital dadurch freigesetzt und an die Anteilseigner verteilt werden könne - dies sei schwer abzuschätzen. Die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr seien solide./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2021 / 17:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2021 / 17:16 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BH0P3Z91

