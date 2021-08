Darum geht's im Video: Während Cardano, XRP und Ethereum den Bitcoin am Krypto-Markt gerade mit ihrer Performance übertrumpfen, blicken Markus Miller und Richy im neuen Blockbuster auch auf die CBDC-Coins und den weiten Weg zum digitalen Euro, machen einen Abstecher zum Börsengang von Robinhood und bieten zum Abschluss noch die exklusive Möglichkeit, 7 Exemplare von Kryptonomics, dem neuen Buch von Markus Miller, zu gewinnen! Da lohnt sich das Zuschauen dieses Mal gleich doppelt… - 00:00 - Bitcoin-Dominanz rückläufig 04:37 - Von Panik zu Gier! 11:50 - Charttechnik bei Kryptowährungen? 14:23 - Viele HODLER, neue Wallets & China-Effekt 18:02 - Mehr Vertrauen in DeFi-Anwendungen? 20:02 - Staking & Lending - ja oder nein? 24:12 - Polynetwork-Hack als Hiobsbotschaft? 29:38 - Welche Unternehmen investieren in Kryptos? 35:52 - London-Update bei Ethereum 38:09 - Top News aus Deutschland? 41:22 - Wann kommen CBDC-Coins? 49:04 - Digitaler Euro sehnsüchtig erwartet? 55:34 - Deutsche heiß auf Kryptos? 57:52 - Vorsicht vor Robinhood & Co? 01:07:58 - Gewinne Markus Millers Buch "Kryptonomics" - Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/