DJ Kabinett: Cell Broadcast für die Warnung der Bevölkerung kommt

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat in Reaktion auf die jüngste Flutkatastrophe die Einführung von Cell Broadcast zur Bevölkerungswarnung auf den Weg gebracht. Das Kabinett beschloss laut Bundesinnen- und Bundeswirtschaftsministerium eine Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen zur Änderung des Telekommunikationsgesetzes.

Mit Hilfe dieser Technologie könnten alle Mobilfunktelefone, die in einer Mobilfunkzelle eingebucht seien, eine Warnung per Textnachricht erhalten. Künftig solle es möglich sein, über das vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) betriebene modulare Warnsystem auch Cell-Broadcast-Warnungen auszulösen. Cell Broadcast diene dabei "als ergänzender Warnkanal für den bereits jetzt in Deutschland eingesetzten Warnmittelmix", betonten die Ministerien.

"Die Warnung der Bevölkerung muss klappen, auf allen Kanälen", sagte Innenminister Horst Seehofer (CSU). "Die Einführung von Cell Broadcast wird Sirenen, Apps und den Rundfunk ergänzen." Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erklärte, nun sollten gemeinsam mit der Bundesnetzagentur, dem BBK, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und den Mobilfunknetzbetreibern die technischen Details erarbeitet werden, damit Cell Broadcast schnell zum Einsatz kommen könne.

August 18, 2021

