Ein Großauftrag aus China sowie die zuversichtliche Stimmung in der Chemieindustrie in Deutschland haben den Aktien von Wacker Chemie am Mittwoch weiteren Schwung verliehen. Marktteilnehmer und Analysten unterstrichen dabei die Größe des Auftrags, verwiesen aber auch darauf, dass es sich bei dem Kunden um einen alten Bekannten handelt.Konkret hat Wacker Chemie einen Auftrag von JinkoSolar über die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...