Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent notierte gegen 11.25 Uhr bei 69,58 US-Dollar und somit 0,8 Prozent höher als am Vorabend. Bei der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) war es ein Plus von 0,6 Prozent auf 66,94 Dollar das Barrel.Zuletzt hatten die Ölpreise deutlich nachgelassen. Neben den weiterhin vorherrschenden Nachfragesorgen lastete ...

