Total Telecom hat ein Interview mit Caroline Gabriel, Research Director bei Analysys Mason, über die laufenden Halbleiterinnovationen und darüber, wie sich Chinas technisches Entwicklungstempo auf den Markt auswirkt, geführt.

Laut Gabriel wird der chinesische Halbleitermarkt seine Selbstversorgung früher erreichen, als wir noch vor ein paar Jahren vorausgesagt hätten. Sie erläuterte, dass sich China sehr stark für die Erreichung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit eingesetzt habe und die Innovationskraft immens ist. China wird voraussichtlich noch dieses Jahr eine Selbstversorgung mit 28nm-Chips und im kommenden Jahr mit 14-nm-Chips erreichen.

Obwohl 28nm- und 14nm-Chips die heutzutage am weitesten verbreiteten Chips sind, ist die Entwicklung noch fortschrittlicher Chips, wie etwa von Prozessoren von 7nm oder noch kleiner, für China entscheidend, um im Bereich der aufstrebenden und zukünftigen Technologien eine Rolle zu spielen. Gabriel ist davon überzeugt, dass Fortschritte zur Erreichung dieses Ziels nur eine Frage der Zeit sind, da China seine Fähigkeit, Innovationen voranzutreiben und wirksame Partnerschaften bei der Entwicklung von 14nm-Prozessoren aufzubauen, unter Beweis gestellt hat.

Genau wie China haben sich auch die Europäische Union und einzelne Regierungen in Europa ehrgeizige Ziele gesetzt, um eine Eigenversorgung zu erreichen und eine Exportindustrie aufzubauen. Grund dafür ist, dass sich Europa in der Mitte zwischen China und den USA befindet und auf Defizite im Binnenmarkt mit aktuellen Lieferengpässen blickt. Gabriel fügte hinzu, dass Europa unabhängiger sein und ein robusteres Ökosystem haben müsse, um sich von der momentan eher veralteten Industrie zu distanzieren.

Während sich die Halbleiterindustrien in der ganzen Welt so schnell wie möglich ausweiten, wirkt sich die zunehmende geopolitische Polarisierung negativ auf die Erholung der Branche aus. Total Telecom berichtet, wie entscheidend die globale Zusammenarbeit ist, und Gabriel schließt, dass globale Krisen am besten gemeinsam überwunden werden, indem alle ihre Ressourcen bündeln. Darüber hinaus betonte sie die positiven Zeichen, dass chinesische und europäische Industrien in der Zukunft zusammenarbeiten können, um ihr Know-how zu kombinieren und höhere Ziele zu erreichen.

