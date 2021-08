Unterföhring (ots) -- Sky berichtet am Samstag, 21. August, ab 22.00 Uhr live auf Sky Sport 1 aus Eugene, Oregon (USA)- Gesa Felicitas Krause geht über 3000m Hindernis in Eugene an den Start- Zwei weitere Meetings innerhalb von acht Tagen: Lausanne am Donnerstag, 26. August, ab 20.00 Uhr live auf Sky Sport 1 und Paris am Samstag, 28. August, ab 16.00 Uhr live auf Sky Sport 9- Verfügbar mit Sky Q als Bestandteil des Sport Pakets sowie ohne lange Vertragsbindung mit dem flexiblen Streaming-Service Sky TicketUnterföhring (ots) - Unterföhring, 18. August 2021 - Die besten Leichtathletinnen und Leichtathleten der Welt sind bei Sky zu Hause. Sky Deutschland zeigt seit dieser Saison erstmals die Wanda Diamond League live und überträgt die Leichtathletik-Serie in den kommenden drei Jahren exklusiv.Nach der Olympia-Pause kehrt die Diamond League mit drei Meetings in nur acht Tagen zurück: In Eugene, Oregon (USA), Lausanne (Schweiz) und Paris (Frankreich) geht die Weltelite der Leichtathletik an den Start.In Eugene treten Athletinnen und Athleten in insgesamt 14 Wettbewerbsdisziplinen an. Bei den Männern finden Wettbewerbe im 100m, 200m, 800m, 1500m, 3000m/ 5000m sowie Dreisprung und Kugelstoßen. Bei den Frauen über 100m, 200m, 1500m, 3000m Hindernis, 400m Hürden sowie Hochsprung und Stabhochsprung.Sky berichtet am Samstag ab 22.00 Uhr live auf Sky Sport 1 aus Eugene. Karsten Petrzika und Dennis Baier kommentieren das Meeting.Von deutscher Seite geht unter anderem die deutsche Langstreckenläuferin Gesa Felicitas Krause in Eugene über die 3000 m Hindernis an den Start.Ein besonderes Highlight wartet in Eugene über die 100 m der Frauen. Drei der sechs schnellsten Frauen aller Zeiten gehen beim Meeting an den Start, darunter die Olympiasiegerin Elaine Thompson-Herah, die in Tokio mit 10,61 s die zweitschnellste Zeit überhaupt lief.In den kommenden acht Tagen finden noch zwei weitere Meetings der Wanda Diamond League statt. Zunächst am 26. August in Lausanne (ab 20.00 Uhr live auf Sky Sport 1) sowie am 28. August in Paris (ab 16.00 Uhr live auf Sky Sport 9).Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Diamond-League-Übertragungen sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Außerdem können Leichtathletik-Fans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de) bei allen Live-Übertragungen von Sky Sport ohne lange Vertragsbindung live dabei sein. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4997077