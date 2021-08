Soest (ots) - Ruhe finden und die freie Zeit mit dem Hund im Garten verbringen. Nie waren erholsame Pausen wichtiger als heute. Zwischen Bäumen und Sträuchern, mit dem Blick auf den Pool oder auf das kräftige Grün des Rasens, kommen wir zur Ruhe und tanken Kraft für neue Aufgaben. Natürlich ist der Hund mittendrin. Er räkelt sich wohlig auf im Gras, springt dem Ball nach oder döst zufrieden in der Sonne, bevor er sich ein schattiges Plätzchen sucht, um sich auszuruhen. Das sind sie, die echten Wohlfühlzeiten für Mensch und Hund.DOGSTYLER(R) entwickelt exklusive Outdoorschlafplätze für den HundDer Luxus im eigenen Garten braucht exklusive Gartenmöbel. Die Liege, die Stühle und Tische, der Grill. Alles ist stimmig, stilvoll und lädt zur gemeinsamen Erholungszeit im Garten ein. Für den Hund hat DOGSTYLER(R) nun den Dog Lounger Outdoor entwickelt. Eine Idee von Hundefreunden für Hundefreunde, fein abgestimmt auf die besonderen Bedürfnisse des anspruchsvollen Vierbeiners.Wasserabweisender Stoff und klimaregulierender BodenAuch wenn das Toben im Garten ein echter Spaßfaktor ist, die Ruhepause ist für den Hund mindestens genauso wichtig. Schließlich braucht dieses Familienmitglied 15 bis 20 Stunden Schlaf täglich, um gesund zu bleiben. Die gesunde Erholung findet der Vierbeiner im Lounger Outdoor, einem hochwertigen Hundebett, das weich und formstabil selbst schweren Vierbeinern eine Unterlage bietet, die stabil und weich zugleich ist. Abgestimmt auf die Wünsche von Hundefreunden, ist die Oberfläche wasserabweisend und natürlich UV-beständig. Durch den speziellen Outdoor-Stoff ist das exklusive Hundebett resistent gegen Feuchtigkeitseinflüsse aller Art und übersteht damit auch den nächsten Regenschauer.Stark in der Form - leicht im HandlingDie Sonne wandert, der Lounger wandert mit. Am praktischen Tragegriff lässt sich das Bett leicht in den Schatten tragen. Ein echter Gewinn ist außerdem der durchdachte Boden. Ob orthopädischer Untergrund aus speziell entwickelten Kaltschaum für sehr empfindliche Hunde mit Gelenkproblemen oder als klimaregulierende Variante zum Schutz bei höheren Temperaturen, im Lounger Outdoor von DOGSTYLER(R) fühlen sich alle Rassen wohl.Pressekontakt:V.i.S.d.P. und Ihr AnsprechpartnerCarola SchillerDOGSTYLER SOEST GmbHWerler Landstraße 213D-59494 SoestTelefon: 02921 94476220Web: www.dogstyler.deE-Mail: info@dogstyler.deOriginal-Content von: DOGSTYLER(R) Soest GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135188/4997094