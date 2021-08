DJ Wintershall Dea und VNG bauen Anlage für türkisen Wasserstoff

FRANKFURT (Dow Jones)--Wintershall Dea will zusammen mit dem Leipziger Gashändler VNG das Verfahren der thermischen Methanpyrolyse zur Erzeugung von Wasserstoff aus Erdgas marktfähig machen. Beide Seiten vereinbarten dazu den Bau einer Pilotanlage bis 2023 wahrscheinlich in Ostdeutschland, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heißt.

Die Anlage soll für 400 Kilogramm sogenanntem türkisen Wasserstoff ausgelegt werden. Mit Abnehmern werde bereits gesprochen. Bei der Methanpyrolyse wird bei hohen Temperaturen Erdgas in Wasserstoff und festen Kohlenstoff aufgespalten. Letzterer ist in der Industrie verwendbar.

Wintershall-Dea-Technikvorstand Hugo Dijkgraaf sprach von einem Schritt, "das Potenzial der Technologie zu realisieren und einen Wasserstoffmarkt zu etablieren". Errichten wird die Anlage mit dem englischen Technologie-Start-up Hiiroc, an dem sich die beiden deutschen Firmen unlängst beteiligten.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2021 06:25 ET (10:25 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.