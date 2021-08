Bonn (ots) - Liebe Kolleginnen und Kollegen,wir laden Sie hiermit herzlich ein, bei der Produktion des "phoenix Politiker-Speed-Dating" am Montag, 23. August 2021 in Berlin dabei zu sein. phoenix bringt bei diesem Format im Vorfeld der Bundestagswahl Politiker:innen und Wähler:innen zu direkten Gesprächen zusammen. Sieben namhafte Politiker:innen sitzen sieben Bürger:innen direkt gegenüber. Jede Gesprächsrunde dauert sieben Minuten - dann werden die Plätze gewechselt, bis alle Bürger:innen mit allen Politiker:innen gesprochen haben. Jedes Gespräch wird von phoenix aufgezeichnet und zu einer spannenden Sendung zusammengefügt.Sendedatum ist Donnerstag, 9. September 2021, 20.45 Uhr.Diese Politiker:innen stellen sich den Fragen der Bürger:innen:Nina Warken, CDU, Integrationsbeauftragte CDU/CSU BT-FraktionMarkus Blume, CSU, GeneralsekretärCarsten Schneider, SPD, Erster Parl. Geschäftsführer BT-FraktionJoana Cotar, AfD, MdB, "Spitzenkandidatin-Kandidatin"Konstantin Kuhle, FDP, MdB, Mitglied im BundesvorstandJan Korte, Die Linke, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer BT-FraktionRicarda Lang, Bündnis90/Die Grünen, Stellv. BundesvorsitzendeWir laden Sie ein, die Produktion des "Politiker-Speed-Datings" am Montag, 23. August 2021, ab 15.30 Uhr im Museum für Kommunikation Berlin, Leipziger Straße 16,10117 Berlin zu verfolgen. Nach der Aufzeichnung besteht die Möglichkeit zu Gesprächen und Interviews mit den Protagonist:innen.Bitte melden Sie sich per Mail bei kommunikation@phoenix.de an und geben Sie an, mit wie vielen Personen Sie vor Ort sein wollen und mit wem Sie sprechen möchten.Wenn Sie sich vorab einen Eindruck von diesem exklusiven phoenix-Format machen möchten, das seit 2009 zentrales Element unseres Wahlkampf-Sonderprogramms ist, können Sie sich unter folgendem Link im phoenix YouTube-Channel das "Politiker-Speed-Dating" von 2017 anschauen: https://phoenix.de/s/NBTeilnehmen können nur Genesene, Geimpfte und tagesaktuell Getestete.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4997135