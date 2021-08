Kluge Anleger investieren jetzt in Rohstoffe und Edelmetalle Im aktuellen Markt sind anhaltend niedrige Zinsen quasi der Startschuss, um auf Edelmetalle und Rohstoffe zu setzen Gold und Rohstoffe sind eine Absicherung gegen Inflation, schützen vor einer Währungsabwertung. Eine hohe Inflation ist gut für den Goldpreis, vor allem wenn die Renditen der Staatsanleihen niedrig sind und negative Realzinsen vorherrschen - so wie es jetzt der Fall ist. In den 2000er Jahren erfreute ein Rohstoff-Superzyklus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...