Durch die Niederlage im Super Cup gegen Bayern München hat Borussia Dortmund am Dienstagabend die erste Titelchance verspielt. Doch das große Geld winkt ohnehin in der Liga und der Champions League, die Rückkehr der Zuschauer spielt ebenfalls voll in die Karten. Und die Voraussetzungen sind bestens, dass der BVB eine starke Saison spielt.Im frühen Handel startete die BVB-Aktie nach der Super-Cup-Pleite mit einem Minus. DER AKTIONÄR sah eine Trading-Chance - und bislang geht das Szenario voll auf, ...

