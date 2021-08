Tilray (WKN: A2JQSC) kauft sich mittels eines Schulden-Deals in MedMen Enterprises (WKN: A2JM6N) ein. Die Vereinbarung hat eine besondere Note, da sie mit der US-Legalisierung verknüpft ist. Tilray ist mit 5,9 Milliarden US$ Börsenwert eines der Schwergewichte im Sektor. Mit viel pharmazeutischem Know-how hat sich das Unternehmen in einer einzigartigen Position der Cannabisindustrie etabliert. MedMen ist ein lizenziertes Unternehmen, spezialisiert ...

