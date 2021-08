Zur Wochenmitte bewegt sich der DAX in einer engen Handelsspanne von gerade einmal 70 Punkten - und kommt bei 15.900 Punkten den zweiten Tag in Folge nicht recht vom Fleck. Gemischt sind derweil auch die internationalen Vorgaben: Während die US-Indizes ihre Rekordjagd unterbrechen mussten, konnten die Börsen in Japan und China leicht zulegen. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. BioNTech (WKN A2PSR2) BioNTech bleibt auch am Mittwoch die meistgehandelte Aktie in Stuttgart und notiert ...

